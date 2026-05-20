La UJI abre al público su fondo artístico con una nueva web y un libro por su 35 aniversario

La Universitat Jaume I ha presentado una nueva web dedicada a su fondo artístico con el objetivo de acercar a la ciudadanía el patrimonio cultural de la institución y facilitar el acceso público a sus colecciones.

La iniciativa, impulsada coincidiendo con el 35 aniversario de la universidad, incluye también la publicación del libro Fons artístic de la Universitat Jaume I y reúne esculturas, pinturas, fotografías y otras obras distribuidas por el campus.

La rectora de la UJI, Eva Alcón, ha señalado que este proyecto nace “de la convicción profunda de que la cultura es un derecho ciudadano y, como tal, tiene que ser accesible, pública y compartida”. Además, ha destacado que la plataforma supone también “un ejercicio de transparencia” al poner a disposición de la ciudadanía el patrimonio artístico universitario.

La nueva web https://www.uji.es/cultura/fonsartistic/ permite consultar información técnica y visual de cada pieza, así como conocer su ubicación exacta dentro del campus, desde jardines y espacios exteriores hasta facultades y edificios universitarios.

Un fondo artístico “vivo” y en crecimiento

La vicerrectora de Cultura, Lenguas y Sociedad, Carmén Lázaro, destaca una singularidad que recoge este portal, como es la colección de fotografía de la UJI, que se creó en 2022 «con la firme convicción de que la imagen fija debía tener un lugar estratégico en nuestro modelo cultural universitario siguiendo la estela del Festival Imàginaria que organiza la Universidad, referente de primer nivel en ese ámbito». En este sentido, apunta que «la fotografía no solo documenta la realidad, sino que en la UJI se ha consolidado como un eje estratégico de expresión y pensamiento crítico y ha logrado una entidad propia que merece ser analizada de manera específica».

Con esta iniciativa, la UJI refuerza su apuesta por la cultura y por la difusión abierta de su patrimonio artístico como recurso accesible para estudiantes, investigadores y ciudadanía en general.