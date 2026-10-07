Los trabajadores de las conserveras de vegetales inician una huelga por el convenio colectivo

Los trabajadores de las industrias conserveras de vegetales han iniciado este miércoles una huelga ante el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo con la patronal. En la provincia de Castellón, la movilización afecta a los 80 trabajadores de la conservera Videca, en Burriana, en su mayoría mujeres. Los sindicatos reclaman una subida salarial mínima del 5 % anual, vinculada al IPC, y que el salario base más bajo quede al menos un 5 % por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Entre las principales reivindicaciones figura también una reducción de la jornada máxima anual, actualmente fijada en 1.772 horas, hasta acercarla a las 1.712 horas o a las 37,5 horas semanales. Los trabajadores reclaman además mejoras en los permisos retribuidos, complementos salariales durante las bajas por incapacidad temporal, que al menos el 90 % de las plantillas tenga contrato indefinido y mejoras para el personal fijo discontinuo.

Por su parte, la patronal plantea un convenio de cuatro años con incrementos salariales del 2,5 % anual y una cláusula de revisión vinculada al IPC, limitada al 1 % anual y con efectos a partir de 2030. La propuesta empresarial incluye además mayor flexibilidad en la jornada, cambios en la contratación fija-discontinua y un endurecimiento del régimen disciplinario, aspectos que los sindicatos rechazan.

Los sindicatos piden a la patronal que se siente a negociar para evitar medidas de presión más drásticas.