La 'Torrà de la Sardina' reúne a miles de personas en el Grao con el reparto de 3.500 raciones

Miles de personas han participado este martes en la tradicional 'Torrà de la Sardina' del Grao de Castellón, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas de Sant Pere. La Cofradía de Pescadores San Pedro y la Concejalía de Consumo han repartido 700 kilos de sardinas, unas 3.500 raciones, acompañadas de 250 litros de vino y 400 barras de pan.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que esta celebración "es una de las mejores muestras de nuestras raíces como pueblo pescador" y ha afirmado que "refleja el carácter abierto, hospitalario y participativo del Grao".

Carrasco también ha agradecido el trabajo de la Cofradía de Pescadores y de la Comissió de Festes, y ha subrayado que la 'Torrà' "combina tradición, gastronomía y convivencia, al tiempo que pone en valor la calidad de nuestros productos del mar y el esfuerzo diario del sector pesquero del Grao".