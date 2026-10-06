La Tenencia de Alcaldía del Grao traslada temporalmente su atención a la plaza Pintor Porcar

Los servicios de atención ciudadana de la Tenencia de Alcaldía del Grao se prestan desde este martes de forma temporal en las instalaciones de la subcentral de la Policía Local, situadas en la plaza Pintor Porcar, número 1. El traslado se mantendrá durante el desarrollo de las obras de remodelación del edificio municipal del paseo Buenavista.

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha explicado que el cambio de ubicación permitirá mantener con normalidad la atención a los vecinos durante los trabajos. "Se trata de un traslado temporal, que se prolongará mientras se realicen los trabajos de remodelación en el edificio del paseo Buenavista, garantizando la mejor atención a los vecinos y vecinas del Grao", ha señalado.

Trámites y horarios

Durante el periodo de obras, los vecinos podrán realizar en la nueva ubicación los trámites habituales, entre ellos empadronamientos, tarjetas de autobús, certificados digitales, registro general y ventanilla única.

Las dependencias permanecerán abiertas de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los martes también por la tarde, de 16.30 a 19.00 horas.

La ciudadanía puede solicitar cita previa a través de la página web municipal. Además, de 9.00 a 11.00 horas se atenderá sin cita previa, aunque con un límite diario.

Giner ha asegurado que los vecinos "van a poder seguir realizando los trámites habituales como hasta ahora en la nueva ubicación, con total normalidad".

Asimismo, se mantiene la atención de información urbanística relacionada con el Grao y la Marjalería, que se ofrece con cita previa los martes y viernes.

Una reforma de 295.000 euros

La remodelación de la Tenencia de Alcaldía cuenta con una inversión de 295.000 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses. El objetivo es adaptar las instalaciones a las necesidades de la ciudadanía y del personal municipal.

Según ha explicado Ester Giner, el proyecto contempla la reorganización de la planta baja, con una nueva recepción y sala de espera, además de espacios específicos para la Policía Local y las brigadas municipales.

La teniente de alcalde ha destacado que la actuación permitirá disponer de "un edificio más moderno, accesible y con una imagen renovada", al tiempo que mejorará la distribución de los espacios y la atención al público.

Entre las actuaciones previstas se incluyen aseos adaptados, el acondicionamiento del patio interior, mejoras en las fachadas, la renovación de las redes de saneamiento y fontanería, la adecuación de las salidas de evacuación y nuevos sistemas de climatización.

El proyecto contempla también más de 140 metros cuadrados de pavimento porcelánico y 160 metros cuadrados de revestimiento cerámico en las paredes.

Giner ha reivindicado el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación de estas instalaciones y ha señalado que la actuación permitirá convertir la Tenencia de Alcaldía en "un punto de referencia para los vecinos y vecinas del Grao".