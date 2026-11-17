La compañía Telpark inicia su actividad en Castellón de la Plana con la gestión del aparcamiento Mindoro, situado en la calle Herrero, en pleno centro de la ciudad. La empresa se hará cargo de estas instalaciones durante los próximos 30 años mediante un contrato de arrendamiento.

El parking dispone de 92 plazas distribuidas en tres plantas, destinadas tanto al estacionamiento de rotación como a abonados. Además, cuenta con tres puntos de recarga para vehículos eléctricos, una infraestructura que amplía las opciones de movilidad para los usuarios.

Su ubicación estratégica, en una de las zonas céntricas de Castellón, permite dar servicio a residentes y visitantes que acuden al entorno, caracterizado por su oferta comercial, hotelera, gastronómica y cultural.

Una apuesta a largo plazo por Castellón

El delegado regional de Telpark, Óscar de Pablos, ha destacado la importancia de esta incorporación para la compañía y su apuesta por la ciudad.

«La gestión de Mindoro es una apuesta a largo plazo por Castellón. Nuestra presencia en ciudades de toda España nos permite conocer distintas necesidades y hábitos de movilidad. Queremos aportar esa experiencia para ofrecer a los castellonenses una movilidad más cómoda, conectada y eficiente, que facilite el acceso de residentes y visitantes al centro de la ciudad», ha señalado.

Presencia consolidada en la Comunitat Valenciana

Con la incorporación del aparcamiento Mindoro, Telpark refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana, donde gestiona un total de 16 aparcamientos que suman 4.917 plazas, repartidos entre las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

A esta red de estacionamientos se añade la gestión de más de 5.600 plazas de aparcamiento regulado en diferentes municipios valencianos, entre ellos Burriana, Peñíscola, Segorbe, Llíria, Algemesí, Ontinyent, Sueca y Xàtiva.

La llegada de Telpark a Castellón supone así un nuevo paso en la expansión de la compañía en la Comunitat Valenciana y amplía su presencia en la gestión de infraestructuras de estacionamiento y movilidad urbana.