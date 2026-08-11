SOM Festival cierra una nueva edición con miles de espectadores y pone ya la mirada en 2027

El ciclo SOM ha cerrado este pasado viernes una nueva edición marcada por la gran respuesta del público y por una programación que ha vuelto a convertir sus diferentes escenarios en puntos de encuentro para miles de espectadores. Durante las últimas semanas, el ciclo ha reunido diferentes estilos, generaciones y propuestas, consolidando una oferta capaz de conectar con públicos muy diversos a través de algunos de los nombres más destacados de la música nacional.

La diversidad ha sido uno de los principales valores de esta edición. SOM ha combinado artistas consolidados con propuestas de distintas generaciones y nuevos talentos, configurando un calendario en el que cada concierto ha encontrado su propio público y en el que la música en directo se ha situado, una vez más, como gran protagonista.

Entre las actuaciones más multitudinarias han destacado especialmente las protagonizadas por Siloé, Sergio Dalma, Iván Ferreiro y Pablo López, cuatro conciertos que han demostrado la capacidad del ciclo para reunir a miles de personas en torno a propuestas musicales muy diferentes.

Siloé protagonizó una de las grandes noches de esta edición con un directo que confirmó el excelente momento que atraviesa la banda. La conexión con los asistentes y la energía desplegada sobre el escenario convirtieron su actuación en uno de los momentos más destacados del ciclo.

Por su parte, Sergio Dalma volvió a demostrar su capacidad para reunir a varias generaciones de espectadores. Su amplio repertorio y una trayectoria construida a lo largo de varias décadas hicieron de su concierto una de las grandes citas de SOM, con una notable respuesta por parte del público.

Otra de las noches con mayor seguimiento fue la protagonizada por Iván Ferreiro. El artista gallego trasladó al escenario su particular universo musical y un repertorio que forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones, ofreciendo una de las actuaciones más esperadas de la programación.

También Pablo López se situó entre los grandes protagonistas de esta edición. El artista volvió a poner de manifiesto la fuerza de sus canciones y su capacidad para generar una conexión especial con el público a través de un directo basado en la emoción, el piano y una de las voces más reconocibles de la música española.

Más allá de estas grandes citas, SOM ha desarrollado durante las últimas semanas una programación amplia y equilibrada, reforzando su vocación de ofrecer una propuesta musical diversa y convertir sus espacios en lugares de encuentro en torno a la música en directo.

El balance de esta edición consolida a SOM como uno de los ciclos musicales de referencia y refuerza una fórmula basada en la calidad artística, la variedad de estilos y la capacidad de generar experiencias compartidas para espectadores de diferentes edades.

El Barrio, primer confirmado para 2027

Con el cierre de esta edición, SOM comienza ya a preparar su próxima cita. El ciclo ha confirmado como primer artista de su programación de 2027 a El Barrio, que llegará con su nueva gira al Club Náutico de Castellón el 17 de julio de 2027.

La confirmación supone el primer adelanto de una nueva edición con la que SOM pretende seguir creciendo, ampliar su programación y mantener su apuesta por grandes artistas nacionales.