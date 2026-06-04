SOM Festival 2027 anuncia a El Barrio como primer artista confirmado para su próxima edición

SOM Festival ha anunciado el primer nombre de su edición de 2027. El Barrio actuará el próximo 17 de julio en el Real Club Náutico de Castellón, en uno de los conciertos más esperados de la programación.

La confirmación tiene un significado especial para el festival, ya que el artista gaditano formaba parte del cartel de la primera edición, aunque su actuación no pudo celebrarse debido a las condiciones meteorológicas. Varios años después, Castellón podrá disfrutar por fin de este esperado encuentro con uno de los músicos más queridos del panorama nacional.

Con más de tres décadas de trayectoria, El Barrio ha consolidado un estilo propio que fusiona flamenco, raíces andaluzas, rock y canción de autor, conquistando a varias generaciones de seguidores. Sus conciertos destacan por la cercanía y la conexión con el público, convirtiéndose en una de las grandes señas de identidad de su carrera.

La actuación en Castellón formará parte de la nueva gira nacional que arrancará en febrero de 2027 y recorrerá distintas ciudades españolas con un total de 18 conciertos. SOM Festival será una de las paradas seleccionadas, reforzando su posición como uno de los ciclos musicales de referencia del Mediterráneo.

Con este anuncio, el festival comienza a perfilar una edición 2027 que volverá a apostar por una programación cultural de calidad en un enclave privilegiado junto al Mediterráneo.