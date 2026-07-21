El SolMarket regresa al Grao con más de tres semanas de ocio, gastronomía y música en directo

El Puerto de Castellón volverá a acoger una nueva edición de SolMarket del 24 de julio al 16 de agosto. El evento, de acceso gratuito, reunirá durante más de tres semanas una amplia oferta de gastronomía, música en directo, mercado de artesanía y actividades para todos los públicos con el objetivo de reforzar la programación estival del Grao de Castellón.

El recinto abrirá todos los días a partir de las 19.00 horas y contará con más de 15 foodtrucks, un mercado de artesanía, moda y decoración, talleres y conciertos diarios desde las 21.00 horas. La programación musical incluirá tributos a artistas y grupos como El Canto del Loco, Amaral, Extremoduro o U2.

Entre las novedades de esta edición destacan la instalación de una pista de patinaje y un nuevo espacio de juegos infantiles con una gran colchoneta hinchable, que se sumarán al carrusel instalado el pasado verano. Además, el evento incorporará una campaña para promocionar el comercio local del Grao mediante un directorio de establecimientos y diferentes acciones promocionales.

Durante la presentación, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, destacó que "SolMarket vuelve a Castellón después del magnífico recibimiento que tuvo el pasado verano y lo hace consolidándose como una de las grandes propuestas de ocio de nuestra programación estival". Asimismo, añadió que "este tipo de iniciativas contribuyen a atraer visitantes, favorecen el consumo en los establecimientos del Grao y proyectan la imagen de Castellón como un destino atractivo para disfrutar durante todo el verano".

Por su parte, la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, señaló que "la programación de este verano demuestra, una vez más, que el Grao se ha convertido en el gran epicentro del ocio estival de Castellón", y puso en valor la colaboración con la Autoridad Portuaria, que, según afirmó, permite "seguir dinamizando el Grao, aprovechar todo el potencial del frente marítimo y consolidarnos como uno de los destinos de referencia del Mediterráneo durante el verano".