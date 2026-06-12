PREVISIÓN

El sol y el ascenso de las temperaturas marcarán el fin de semana en Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un fin de semana estable en toda la provincia, con predominio del sol, ausencia de lluvias y temperaturas que rondarán o superarán los 30 grados en numerosos municipios de Castellón.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Vista general de las aguas de la playa de la Malvarrosa.
Vista general de las aguas de la playa de la Malvarrosa. | EFE/Ana Escobar/Archivo

La provincia de Castellón vivirá un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica, el predominio del sol y un ascenso progresivo de las temperaturas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados tanto el sábado como el domingo, con presencia puntual de algunas nubes altas y sin precipitaciones significativas. Además, las temperaturas continuarán subiendo de forma moderada en buena parte del territorio provincial.

En la capital de la Plana, Castelló de la Plana, los termómetros alcanzarán los 32 grados el sábado y los 31 el domingo, con mínimas de entre 16 y 17 grados.

En la costa, municipios como Benicàssim mantendrán valores similares, con ambiente plenamente veraniego y la influencia de las brisas marinas durante las horas centrales del día. Las localidades del litoral norte, como Benicarló y Peñíscola, también registrarán temperaturas cálidas y jornadas muy favorables para las actividades al aire libre.

En la Plana Baixa, municipios como Vila-real, Burriana, Nules o Almassora se moverán en registros próximos a los 30 grados durante el fin de semana, mientras que en el interior, zonas como Segorbe disfrutarán de máximas elevadas durante el día y noches más suaves.

La previsión de AEMET para la Comunitat Valenciana destaca un escenario dominado por las altas presiones, con temperaturas máximas en ascenso y ausencia de fenómenos meteorológicos adversos. Todo apunta, por tanto, a un fin de semana plenamente estival en la provincia de Castellón, con condiciones favorables para las actividades al aire libre, el turismo y el disfrute de las playas.

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