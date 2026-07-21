El Sindicato Médico alerta de que la falta de profesionales agravará las listas de espera en la provincia de Castellón

La falta de médicos y el deterioro de las condiciones laborales están detrás del aumento de las listas de espera en la sanidad pública valenciana, según ha denunciado Alejandro Calvente, portavoz del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana.

Calvente asegura que las listas de espera son “un mal crónico” del sistema sanitario y señala que, aunque la huelga médica pudo tener alguna repercusión, el problema ya existía con anterioridad. “Se genera porque falta personal y faltan, sobre todo, médicos de diferentes especialidades”, ha explicado.

El portavoz sindical pone como ejemplo la actividad quirúrgica: “Si no tienes anestesistas suficientes, no puedes hacer los quirófanos suficientes”. A su juicio, la solución pasa por reforzar las plantillas y mejorar las condiciones de trabajo para atraer y mantener profesionales.

Desde el Sindicato Médico rechazan que la única vía para reducir las demoras sea derivar pacientes a la sanidad privada mediante planes de choque. “La lista de espera solo se puede resolver enviándola a la privada, que es lo que sucede últimamente, y ese no es el camino para nosotros”, ha afirmado Calvente.

El representante sindical considera necesario optimizar el rendimiento del sistema, pero insiste en que el principal problema es la falta de profesionales. Además, advierte de que algunos cambios normativos están empeorando la situación y provocando que médicos se planteen abandonar sus puestos.

La situación de La Plana y los problemas de cobertura

Calvente ha alertado especialmente de la situación del Hospital de La Plana, donde prevé un incremento de las listas de espera tras la suspensión de quirófanos para reforzar la atención de urgencias del Hospital General de Castellón.

“Entendemos que hay que cubrir las urgencias, por supuesto, pero no se puede hacer a base de empeorar todavía más las condiciones de trabajo”, ha señalado. Según explica, esta situación está provocando bajas, excedencias y dificultades para cubrir guardias, un escenario que puede llevar a que profesionales opten por marcharse a la sanidad privada, a otras comunidades autónomas o incluso a otros países.

El portavoz sindical defiende que las medidas adoptadas deben servir para que los médicos permanezcan en la Comunitat Valenciana y que los acuerdos alcanzados tras la huelga se traduzcan en mejoras reales para los profesionales.

El Hospital General de Castellón, “de difícil cobertura”

Sobre el Hospital General de Castellón, centro de referencia de la provincia, Calvente ha reconocido que la situación de los anestesistas parece haber mejorado, aunque todavía sigue siendo insuficiente.

El sindicato sostiene que durante años se ha intentado utilizar este hospital como fuente de profesionales para otros centros como La Plana o Vinaròs, pero advierte de que la falta de incentivos y mejores condiciones ha impedido cubrir esas plazas.

“Nos hemos encontrado con que el Hospital General de Castellón se ha convertido en un hospital de difícil cobertura de facto”, ha afirmado.

Según Calvente, el problema ya afecta a varias especialidades como anestesia, otorrinolaringología y traumatología, y podría agravarse si no se adoptan medidas para mejorar la situación laboral de los médicos.

“Si los profesionales ven empeoradas sus condiciones, tendrán la tendencia natural de ir a sitios donde les traten mejor”, ha concluido.