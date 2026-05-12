Educación

Segundo día de huelga educativa en Castellón con nuevas protestas y alto seguimiento

El profesorado mantiene el paro mientras aumentan las protestas y sigue sin haber acuerdo con la Conselleria de Educación

Los sindicatos esperan que la Consellería plantee pronto una propuesta que permita desconvocar la huelga indefinida

Miles de personas toman las calles de Castelló en defensa de la escuela pública

Onda Cero Castellón

Castellón |

Segundo día de huelga educativa en Castellón con nuevas protestas y alto seguimiento
Segundo día de huelga educativa en Castellón con nuevas protestas y alto seguimiento | ocr

Castellón vive este martes el segundo día de la huelga educativa indefinida convocada en la Comunitat Valenciana, en una jornada marcada por nuevas acciones de protesta en centros educativos de toda la provincia y en la calle, así como por la falta de avances en la negociación entre sindicatos y Conselleria de Educación.

Según datos sindicales, el seguimiento del paro continúa siendo elevado, mientras que la administración reduce las cifras, situándolo en torno a un tercio del profesorado en la provincia.

Las reivindicaciones del profesorado se mantienen sin cambios: reducción de las ratios en las aulas, menos carga burocrática, mejoras en infraestructuras, aumento de plantillas y recuperación del poder adquisitivo del sector. Los sindicatos denuncian además la falta de propuestas concretas por parte de la Conselleria y reclaman la reapertura inmediata de la mesa de negociación.

Mientras tanto, la Conselleria de Educación insiste en que mantiene su disposición al diálogo, aunque no se ha concretado todavía una nueva reunión con los representantes sindicales.

Próximas acciones

Para mañana miércoles hay prevista una concentración, a las 12:00 horas, frente a la delegación del Gobierno valenciano en Castellón (Casa dels Caragols)

El jueves, 14 de mayo, esta convocada otra concentración ante la dirección territorial de la Conselleria de Educación en Castellón, también a mediodía.

En cuanto al viernes, 15 de mayo, se celebrará una "gran manifestación unitaria" en la ciudad de València, a las 12.00 horas, que partirá de la plaza de San Agustín.

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