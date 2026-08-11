Sanidad invierte cerca de 250.000 euros en renovar las siete camas de la UCI del Hospital de Vinaròs

La Conselleria de Sanidad ha renovado las siete camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Comarcal de Vinaròs con una inversión de 248.171 euros. La actuación ha permitido modernizar el equipamiento de esta área asistencial e incorporar tecnología avanzada destinada a mejorar la atención y la seguridad de los pacientes críticos.

Las nuevas camas cuentan con superficies terapéuticas para aliviar la presión, báscula incorporada para el control del peso, alarmas de salida del paciente y de activación de las barandillas, además de baterías que mantienen las principales prestaciones en funcionamiento ante posibles cortes de suministro eléctrico. También disponen de diferentes posiciones clínicas preprogramadas, entre ellas las de reanimación cardiopulmonar, silla cardíaca, lateralización para cambios posturales y posición vascular, facilitando una actuación rápida ante las distintas necesidades asistenciales.

El equipamiento se completa con colchones terapéuticos con sistemas de alivio continuo de la presión y control del microclima, orientados a prevenir lesiones por presión, así como paneles de control diferenciados para pacientes y profesionales. Según Sanidad, la renovación permitirá mejorar el confort y la seguridad de las personas ingresadas y, al mismo tiempo, facilitar el trabajo de los equipos asistenciales. La actuación se enmarca en la estrategia de renovación progresiva del equipamiento sanitario de los hospitales de la Comunitat Valenciana para incorporar tecnología que contribuya a mejorar la calidad y eficiencia de la atención.