Sanidad finaliza la ampliación de Urgencias del Hospital General de Castellón

La Conselleria de Sanidad ha finalizado las obras de ampliación y reforma del Servicio de Urgencias del Hospital General de Castellón, una actuación que ha supuesto una inversión de 10,5 millones de euros. El nuevo espacio incrementa un 40 % la superficie asistencial, que pasa de 1.700 a más de 2.800 metros cuadrados, e incorpora además otros 500 metros cuadrados destinados al Servicio de Farmacia Hospitalaria.

Según ha informado la Conselleria, la remodelación permite atender de forma simultánea a 57 pacientes entre boxes y salas de observación. El proyecto también ha incluido la incorporación de 55 nuevos profesionales —entre personal médico, de enfermería, TCAE y celadores— con una inversión adicional de 2,15 millones de euros.

Las nuevas instalaciones concentran toda la actividad de Urgencias en la planta baja, con áreas diferenciadas para urgencias generales, vitales y pediátricas, además de incorporar nuevos espacios asistenciales y mejoras en eficiencia energética y sostenibilidad del edificio.