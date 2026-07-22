Rototom Sunsplash refuerza su apuesta sostenible con baterías solares y espacios contra el calor

El festival internacional Rototom Sunsplash prepara su edición de 2026 con nuevas medidas para reducir su impacto ambiental y mejorar el bienestar de los asistentes ante el aumento de las temperaturas. La cita, que celebrará su 31ª edición del 16 al 22 de agosto en Benicàssim, incorporará un sistema de baterías solares y consolidará sus espacios culturales como zonas de refugio frente al calor.

Una de las principales novedades será la instalación del sistema ProBess (ProCharge 3PH BESS), una tecnología híbrida que combina paneles solares desplegables, baterías industriales y electrónica de potencia en un único equipo móvil. Según la organización, el sistema permitirá abastecer el escenario Lion y la Acampada B, reduciendo alrededor de un 90 % el consumo de gasoil en estas zonas.

La tecnología, desarrollada junto a GTECH Soluciones Globales Sostenibles, permitirá ahorrar cerca de 3.000 litros de combustible y evitar la emisión de 7,7 toneladas de dióxido de carbono durante la semana del festival.

Rototom consolida sus áreas extramusicales como refugios climáticos | Rototom

En la Acampada B, dos unidades ProBess funcionarán como fuente principal de energía durante unas 21 horas al día. De esta forma, el generador auxiliar tradicional permanecerá apagado la mayor parte del tiempo y solo se utilizará durante unas tres horas para cubrir picos de demanda y recargar las baterías.

Desde GTECH destacan que esta medida supone "un mensaje al sector" porque, según su director de Expansión, Alberto Redondo, "descarbonizar un festival no es una declaración de intenciones, es una decisión operativa con cifras concretas detrás".

Además, el sistema contará con monitorización remota las 24 horas del día desde el centro de control de la empresa para obtener datos reales de generación y consumo que se incorporarán al informe de sostenibilidad del festival.

Refuerzo de las áreas extramusicales

Más allá de la energía, Rototom también reforzará sus áreas extramusicales como zonas de protección frente al calor. Espacios como Pachamama, Jamkunda o Magicomundo mantendrán su función como refugios climáticos gracias a sus estructuras de sombra, ventilación y su ubicación en zonas arboladas del recinto.

La organización explica que estos espacios, concebidos tradicionalmente como puntos de encuentro cultural y social, "adquieren más que nunca una dimensión reforzada como lugares clave para el bienestar y la adaptación climática, y el cuidado del público que nos visita".

Además, la programación cultural adaptará sus horarios para evitar las franjas de mayor calor, manteniendo doce horas de actividad diaria.

Rototom consolida sus áreas extramusicales como refugios climáticos | Rototom

Una estrategia sostenible consolidada

Estas medidas se suman a otras iniciativas ambientales que el festival mantiene desde hace años, como el uso de iluminación LED, la iluminación solar en parte de la zona de acampada, la reducción del uso de plásticos, el reciclaje, la reutilización de recursos hídricos y el impulso de productos de proximidad en la oferta gastronómica.

Rototom Sunsplash fue también el primer festival europeo en implantar sistemas de medición de huella de carbono y continúa avanzando hacia un modelo que combina cultura, innovación y sostenibilidad ambiental.