Renfe suspende los Cercanías, Media Distancia, Euromed e Intercity desde València

Renfe ha acordado suspender a partir de las 18:00 horas la circulación de los trenes del servicio de Cercanías del núcleo de València, así como los de Media Distancia con origen y destino València y los Euromed e Intercity que enlazan con Cataluña debido a la alerta roja por lluvias y tormentas.

La suspensión afecta a todas las líneas: C1 València-Gandía, C2 València-Xàtiva-Moixent, C3 València-Buñol-Utiel y C6 València-Castellón.

También se suprime la circulación de los servicios de Media Distancia con origen y destino la ciudad de València y los trenes de Larga Distancia del Corredor Mediterráneo (Euromed e Intercity) que enlazan la Comunitat Valenciana con Cataluña.

Los trenes de larga distancia afectados por esta suspensión de la circulación son los siguientes: Alvia 12:33 h. Córdoba - 20:51 h. Barcelona Sants (suprimido desde València); Euromed 16:37 h. Alicante – 22:04 h. Barcelona Sants, Euromed 17:04 h. Figueres Vilafant – 23:40 h. Alicante; Intercity 17:30 h. València Nord – B 20:57 h. Barcelona Sants y Euromed 20:15 h. Barcelona Sants- 23:41 h. València Nord

En cuanto a los trenes regionales de media distancia, se suspende la circulación de los siguientes trenes: 16.55 h. Castellón – 18.00 Vinaròs; 17.00 h. Albacete – 19.23 h. València; 17.20 h. Vinaròs – 18.25 h. Castellón; 17.38 h. València Nord -20.48 h. Tortosa; 17.53 h. Castellón- 19.00 h. Vinaròs; 18:15 h. Vinaròs – 19:27 h. Castelló; 18:20 Tortosa – 21:31 h. València Nord; 19:30 h. Alicante – 22:05 València Nord; 20:00 h. Castelló – 21:00 h. Vinaròs; 20:15 h. València Nord – 23:15 h. Tortosa; 20:20 h. València Nord – 22:34 h. Albacete; 21:07 Vinaròs – 22:12 h. Castelló y 22:52 h. Ulldecona – 23:03 h. Vinaròs

Por otro lado, la compañía ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los siguientes trenes de media distancia.

Estos son los de las 15:25 h. València-Nord – 18:03 Alicante; 16:28 h. València-Nord 21:17 h. Cartagena y 17:25 h. Zaragoza-22:55 h. València Nord.

Renfe ha adoptado estas medidas con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros y de los trabajadores, además de proporcionar información actualizada para que los usuarios puedan planificar sus desplazamientos con la mayor antelación posible, ha informado la compañía en un comunicado.

Si las condiciones previstas mejoran, la compañía actualizará la información disponible y restablecerá progresivamente los horarios habituales. Por ello, recomienda a los viajeros mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.

Renfe ha habilitado cambios y devoluciones sin coste para todas las personas afectadas. La información sobre el servicio y su evolución puede consultarse a través del personal de las estaciones, los teléfonos 900 41 00 41 y 912 320 320, el canal X @inforenfe y la página web renfe.es.

Dado el impacto que esta situación puede tener en la movilidad de la ciudadanía, Renfe agradece la comprensión de los usuarios ante una decisión adoptada exclusivamente por motivos de seguridad