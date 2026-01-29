MOTOR

Renault seguirá como coche oficial del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana en 2026

El Renault 4 eléctrico será el coche oficial del eco rallye de Castellón, liderando la flota de vehículos electrificados de la decimotercera edición

Castellón se prepara para la MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana en 2026

Onda Cero Castellón

Castellón |

Renault 4 eléctrico
Renault 4 eléctrico | eco rallye de Castellón

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana y Renault han renovado su acuerdo de colaboración deportiva para una temporada más. Gracias a este convenio, Renault continuará como coche oficial de la prueba, que celebrará su decimotercera edición del 27 de febrero al 1 de marzo en Castellón.

Desde 2014, Renault ha apostado por promover la movilidad eléctrica, y su colaboración con el eco rallye refleja estos valores, reforzando su liderazgo en el sector. La firma gala fue coche oficial durante las primeras seis ediciones y, tras un paréntesis de tres años, regresó en 2023 junto a su concesionario local.

Este año, el Renault 4 eléctrico será el coche oficial, reemplazando al R5 eléctrico de la edición anterior. El modelo ha sido finalista del Car Of The Year 2026, consolidándose como un referente en movilidad sostenible gracias a su diseño, eficiencia y tecnología. El Renault 4 liderará la flota de vehículos electrificados cedidos por la marca, que serán utilizados tanto en competición como en la caravana organizativa.

El evento cuenta con el apoyo de MAHLE, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló y el Ajuntament de Castelló, así como de empresas como Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés y Pamesa, y de instituciones locales como los ayuntamientos de Oropesa y Onda.

