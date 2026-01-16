MAHLE renueva su apoyo al Eco Rallye Comunitat Valenciana como patrocinador principal

MAHLE ha renovado su acuerdo con el Eco Rallye Comunitat Valenciana y será, por tercer año consecutivo, title sponsor y patrocinador principal de la competición. La compañía, referente internacional en el desarrollo de componentes para la industria de la automoción, refuerza así su compromiso con esta prueba y con su estrategia orientada a la movilidad climáticamente neutra.

Al igual que en la pasada edición, MAHLE volverá a formar parte de la denominación oficial del evento, que se celebra en la provincia de Castellón. Su presencia se verá reforzada con la incorporación de su imagen corporativa en los diferentes soportes físicos de la competición y en la página web oficial.

En el ámbito deportivo, MAHLE alineará un equipo formado por tres parejas, entre las que se encuentran el Director of Operations Motor & Drive Systems, Electronics, Compressors and Pumps de MAHLE Europa, William Fabre, y la piloto neerlandesa Beitske Visser.

“En MAHLE estamos orgullosos de apoyar el primer evento de automovilismo neutro en carbono de España, que marca un referente en las mejores prácticas medioambientales en competición”, ha destacado Fabre, subrayando un modelo basado en la eficiencia, la responsabilidad y la sostenibilidad.

MAHLE fue ya patrocinadora de la prueba en 2018 y desde entonces se ha consolidado como un socio clave del Eco Rallye Comunitat Valenciana. En este sentido, el presidente del Comité Organizador, Fernando Lobón, ha señalado que “la implicación de una compañía internacional como MAHLE, que combina el Motorsport con la movilidad sostenible, es muy importante para nosotros”.

Como novedad, esta edición incorporará nuevas acciones en colaboración con MAHLE SmartBike Systems, la división de bicicletas eléctricas del grupo, con el objetivo de impulsar aún más la promoción de la movilidad sostenible.

MAHLE y el Eco Rallye Comunitat Valenciana comparten una hoja de ruta común hacia la neutralidad de carbono, alineada con la estrategia a largo plazo del grupo alemán, inmerso en un proceso de transformación para liderar soluciones de electrificación, movilidad sostenible y gestión térmica eficiente.

La filial valenciana de MAHLE se ha consolidado como un centro tecnológico clave dentro del grupo, gracias a su trabajo en soluciones innovadoras vinculadas a la eficiencia energética y la movilidad del futuro.

Junto a MAHLE, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló y el Ajuntament de Castelló encabezan la lista de patrocinadores del evento, en la que también figuran empresas e instituciones públicas y privadas de la Comunitat Valenciana.