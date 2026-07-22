El PSPV critica los presupuestos de la Generalitat y denuncia un descenso de la inversión en Castellón

El PSPV-PSOE ha criticado este miércoles los primeros presupuestos de la Generalitat de Juanfran Pérez Llorca, al considerar que están marcados por los planteamientos de Vox y que consolidan, en su opinión, el "castigo inversor" a la provincia de Castellón. Según ha señalado el coordinador de los diputados y diputadas socialistas de Castellón en Les Corts, Rafa Simó, la provincia vuelve a perder peso por tercer año consecutivo en las inversiones territorializadas de la Generalitat.

Simó ha recordado que las cuentas han salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y el voto en contra del PSPV-PSOE y Compromís.

El dirigente socialista ha afirmado que el PP "ha preferido asumir el fanatismo de Vox antes que aceptar una sola propuesta útil del PSPV-PSOE para construir el futuro de Castelló o solucionar los problemas que ya padece la ciudadanía". Asimismo, ha calificado de "vergonzoso" que los populares no hayan aceptado, según ha dicho, ninguna de las enmiendas presentadas por su grupo para incrementar las inversiones en la provincia y para impulsar actuaciones como el Hospital General, la reducción de las listas de espera, la reactivación de las obras de Edificant, la ampliación de las políticas de vivienda, el refuerzo de las infraestructuras viarias y la mejora de los servicios públicos.

Posible recurso ante el Tribunal Constitucional

Rafa Simó ha asegurado que Castellón afronta "un nuevo año en blanco" y ha afirmado que las inversiones previstas se sitúan un 20 % por debajo de 2023. Además, ha considerado que parte de las actuaciones presupuestadas no podrán ejecutarse por falta de tiempo. También ha criticado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al afirmar que "está siguiendo el mismo camino que Mazón" y que, mientras se cerraba la aprobación de los presupuestos, "se ha ido a ver el fútbol".

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado que la formación estudiará emprender acciones ante el Tribunal Constitucional contra los preceptos de la ley que, según los socialistas, introduzcan diferencias de trato por razón de origen o de situación administrativa, al considerar que podrían vulnerar el principio de igualdad y no discriminación recogido en la Constitución.

Por último, Simó ha asegurado que "dentro de unos meses" el Gobierno del PP "será historia" y ha afirmado que Diana Morant "se convertirá en la primera presidenta de la Generalitat". Además, ha sostenido que, con ese cambio, "desaparecerán los tintes racistas que han contaminado la convivencia y Castelló volverá a ser una prioridad para el Consell".