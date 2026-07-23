Porcelanosa pone en marcha en Vila-real su mayor instalación fotovoltaica para autoconsumo

Porcelanosa Grupo ha puesto en funcionamiento una nueva instalación fotovoltaica en su sede central de Vila-real (Castellón), que se convierte en la mayor infraestructura de generación de energía renovable desarrollada por la compañía hasta la fecha.

La planta, ubicada en una parcela junto a Factoría 3, cuenta con una potencia instalada de 3.572 kWp y forma parte de la estrategia de descarbonización de la empresa. Con esta incorporación, la potencia fotovoltaica instalada en las instalaciones centrales de Porcelanosa alcanzará los 9,449 MWp.

La nueva instalación ocupa una superficie de 19.000 metros cuadrados y está formada por 5.808 módulos fotovoltaicos. Según los datos aportados por la compañía, permitirá una producción anual de 4.291.728 kWh, destinada al autoconsumo eléctrico de dos de sus factorías.

Porcelanosa señala que esta infraestructura permitirá evitar la emisión de 1.843 toneladas de CO₂ al año.

El director de Instalaciones Técnicas de Porcelanosa Grupo, Pablo Albiol, ha explicado que la planta supone "un paso más en el proceso de descarbonización que estamos impulsando desde la compañía". En este sentido, ha señalado que el objetivo es "seguir reduciendo la huella de carbono de nuestra actividad e incrementar el uso de fuentes renovables en nuestros procesos productivos".

La instalación se ha desarrollado con Iberdrola como socio tecnológico. Las obras comenzaron en marzo de 2026 y finalizaron a principios de julio, según ha informado la empresa.

Además, Porcelanosa e Iberdrola tienen previsto ampliar las instalaciones fotovoltaicas en Gamadecor, firma especializada en mobiliario de cocina y baño perteneciente al grupo, con nuevas actuaciones previstas para el segundo semestre de 2026.

La compañía también cuenta actualmente con instalaciones solares en varias delegaciones comerciales, entre ellas las de Leganés, Alcorcón, Santander, Tomares y León, destinadas al autoconsumo de estos edificios.