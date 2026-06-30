La Policía Nacional refuerza su dispositivo de verano en Castellón con hasta 277 agentes

La Policía Nacional ha presentado este lunes en la playa del Gurugú del Grao de Castellón el dispositivo especial de la "Operación Verano 2026", que reforzará la seguridad en la provincia durante los meses de julio y agosto con un incremento de efectivos policiales coincidiendo con la llegada de turistas y el aumento de la actividad estival.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha explicado que el operativo comenzará este 1 de julio y permanecerá activo hasta el 31 de agosto. Durante julio contará con 265 agentes, cerca de un 2% más que el pasado verano, mientras que en agosto el despliegue alcanzará los 277 efectivos, un 6,5% más que en 2025.

Además, ha destacado la incorporación de 24 nuevos funcionarios a la plantilla de la Comisaría Provincial de Castellón, una medida que, según ha señalado, permitirá reforzar el servicio durante la campaña estival.

El dispositivo tiene cuatro objetivos principales: incrementar la presencia policial preventiva, reforzar la atención al ciudadano, reducir los tiempos de tramitación de denuncias y aumentar el control en los puntos con mayor afluencia turística.

La presentación ha incluido una exhibición de medios materiales y humanos de la Policía Nacional para acercar su trabajo a la ciudadanía. En ella han participado unidades de Seguridad Ciudadana, UPR, GOR, Policía Científica, Policía Judicial y Participación Ciudadana, junto a otras desplazadas desde Valencia para reforzar el operativo, como la Unidad de Caballería, Guías Caninos y los medios aéreos, entre ellos drones, sistema antidrones y helicóptero.

García Valls ha señalado que el objetivo es que "Castellón continúe siendo un destino turístico seguro" y ha recordado que el dispositivo se desarrolla manteniendo el nivel 4 de alerta antiterrorista contemplado en el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista.

Durante su intervención también ha valorado los últimos datos de criminalidad en la provincia. Según ha indicado, la criminalidad ha descendido un 5,7% en Castellón, mientras que la criminalidad convencional ha bajado un 8,1%. En Vila-real, el descenso alcanza el 6,3% y el de la delincuencia convencional, el 10%.

La subdelegada ha atribuido el aumento de determinadas infracciones a las ciberestafas y los delitos informáticos, por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución ante mensajes recibidos por correo electrónico, WhatsApp o redes sociales y evitar facilitar dinero o datos personales a desconocidos.

Preguntada por los delitos más habituales durante el verano, García Valls ha señalado que suelen incrementarse los hurtos de teléfonos móviles, carteras y bolsos debido a la mayor concentración de personas en las zonas turísticas.