SEGURIDAD EN VERANO

La Policía Nacional desplegará un dispositivo especial de seguridad en Castellón durante los meses de verano

El plan responde al incremento del turismo registrado en los últimos años y busca garantizar la seguridad durante la temporada estival.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Policía Nacional despliega el dispositivo especial de seguridad para la Noche de San Juan en las playas del Cabanyal-Malvarrosa REMITIDA / HANDOUT por PN Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/06/2026
Valencia.- Policía Nacional despliega el dispositivo especial de seguridad por San Juan en las playas dea la Malvarrosa | Europa Press

La Policía Nacional pondrá en marcha a partir del próximo miércoles 1 de julio la Operación Verano 2026, un dispositivo especial de seguridad que permanecerá activo hasta el 31 de agosto en la provincia de Castellón. El operativo será presentadomañana martes en la playa del Gurugú del Grao de Castellón por el comisario principal jefe provincial y la subdelegada del Gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad durante el periodo de mayor afluencia turística.

El dispositivo contará con efectivos de las Brigadas Provinciales de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, además del apoyo de unidades especializadas como la Unidad de Caballería, la Unidad de Guías Caninos y el Servicio de Medios Aéreos de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana. Asimismo, a partir del 14 de julio se incorporarán 24 nuevos agentes a la plantilla de la Comisaría Provincial de Castellón para reforzar el operativo.

La Operación Verano 2026 tiene como principales objetivos incrementar la prevención de la delincuencia, mejorar la atención a los ciudadanos y reforzar la vigilancia en puntos estratégicos como carreteras, estaciones de tren y autobús, puerto, aeropuerto, hoteles, playas y grandes eventos. El plan responde al incremento del turismo registrado en los últimos años y busca garantizar la seguridad durante la temporada estival.

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