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La Policía Local de Castellón frustra una ocupación ilegal en el centro de la ciudad

Tres personas abandonan el inmueble tras la intervención de los agentes de Proximidad

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Policía Local de Castellón frustra una ocupación ilegal en el centro de la ciudad
La Policía Local de Castellón frustra una ocupación ilegal en el centro de la ciudad | Ajunt.Castelló

La Policía Local de Castellón ha evitado una ocupación ilegal en una vivienda situada en una zona céntrica de la ciudad gracias a la actuación de la sección de Proximidad.

Los agentes intervinieron tras detectar indicios en el inmueble y comprobar la presencia de tres personas en su interior. La actuación permitió que los ocupantes abandonaran la vivienda sin incidentes.

Posteriormente, la Policía Local contactó con la propietaria del inmueble y procedió a asegurar de forma provisional el acceso hasta que pueda ser reforzado.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado la actuación policial y ha señalado que la intervención “ha permitido evitar que la situación se consolidara”. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que avise al 092 ante cualquier sospecha de ocupación ilegal.

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