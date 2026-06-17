Arrestado en Peñíscola el hombre buscado tras el hallazgo de un cadáver en una nevera

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido durante la madrugada de este miércoles en Peñíscola al presunto autor de un homicidio que se investiga en Castelló. La detención se produjo después de que los agentes localizaran el cadáver de un hombre oculto en el interior de un frigorífico durante el registro de una vivienda, situada en el cuarto piso del número 2 de la calle Pintor Sorolla de Castellón.

La investigación se inició a raíz de una denuncia por una presunta agresión sexual. En el marco de las diligencias abiertas, los agentes acudieron al domicilio del principal investigado con una orden judicial de entrada y registro. Aunque el sospechoso no se encontraba en la vivienda en ese momento, durante la inspección los policías hallaron el cuerpo sin vida de un hombre escondido en la nevera.

Tras la detención del presunto agresor, la Policía Nacional y la Guardia Civil continúan las pesquisas para determinar la identidad de la persona fallecida y esclarecer las circunstancias de su muerte. Los investigadores tratan también de establecer la posible relación entre el detenido, la víctima y la denuncia por agresión sexual que dio origen a la operación.