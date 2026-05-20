El Planetario de Castellón acoge una conferencia sobre la historia de los eclipses de sol

l Planetario de Castellón acogerá este sábado 23 de mayo, a las 11.30 horas, una nueva cita del ciclo “Los sábados del eclipse”, organizado por el Ayuntamiento dentro de la programación especial previa al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

La conferencia llevará por título “Eclipses de Sol en la historia: entre el terror y la ciencia” y estará impartida por Rafael Bachiller, doctor en Física, director del Real Observatorio Astronómico Nacional y responsable de la Comisión científica y de asesoramiento del trío de eclipses.

Durante la charla, Bachiller abordará cómo han evolucionado las interpretaciones de los eclipses a lo largo de la historia, desde las creencias y el miedo en la antigüedad hasta su explicación científica actual.

La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado que la presencia de Bachiller “es una muestra del nivel de la programación que Castellón está preparando para vivir un acontecimiento histórico”. Además, ha señalado que el objetivo es que la ciudadanía “no solo contemple el eclipse, sino que también lo entienda y lo disfrute”.

Preparativos para el eclipse total de agosto

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 situará a Castellón entre los puntos privilegiados para su observación, especialmente en las playas del Grau, donde el Ayuntamiento habilitará dos espacios principales para seguir el fenómeno.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha subrayado que el Planetario “vuelve a demostrar su papel como espacio de referencia para acercar la ciencia a la ciudadanía”.

Dentro de la programación especial, el Ayuntamiento también mantiene el reparto del “Kit del Pequeño Astrónomo” para escolares y continúa abierto el plazo para inscribirse como voluntario del eclipse.

El ciclo “Los sábados del eclipse” continuará el próximo 13 de junio con una conferencia del investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Héctor Socas.