Pérez Llorca destaca en la UJI la estrategia del Consell para reforzar el sistema universitario

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este miércoles la importancia de la Ley de Ciencia y del Plan 2030 como ejes de la estrategia del Consell para reforzar el sistema universitario y de investigación, durante la toma de posesión del nuevo rector de la Universitat Jaume I (UJI), Jesús Lancis.

El jefe del Consell ha explicado que el Gobierno valenciano trabaja en una Ley de Ciencia que “ordene, simplifique y dote de estabilidad al sistema investigador universitario”, junto a un Plan 2030 que busca alinear “talento, infraestructuras, transferencia de conocimiento y sectores estratégicos”.

Asimismo, ha señalado que la Generalitat impulsa programas para atraer y retener talento investigador, así como inversiones en infraestructuras científico-tecnológicas.

Estabilidad del sistema universitario

Pérez Llorca ha reconocido que la planificación universitaria ha estado condicionada durante años por la incertidumbre, aunque ha asegurado que su Ejecutivo ha sentado “los cimientos de un marco estable, evaluable y a largo plazo”.

En este contexto, ha defendido el papel de la Generalitat como agente activo en una estrategia que sitúa la ciencia, la innovación y el talento en el centro de las políticas públicas.

Becas, matrículas y cultura del esfuerzo

En materia educativa, el president ha defendido el refuerzo del sistema de becas para garantizar que “ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios por motivos económicos”, con medidas como las becas GV-Talent y la recuperación de los premios a la excelencia académica.

También ha recordado la congelación de los precios de las matrículas universitarias y ha anunciado la puesta en marcha de la gratuidad de la matrícula para los estudiantes que aprueben todas las asignaturas del primer curso.

“Creo firmemente que hay que recuperar la cultura del esfuerzo”, ha afirmado Pérez Llorca, quien ha vinculado estas políticas al reconocimiento del rendimiento académico.

Ciencia, universidad y desarrollo

El president ha enmarcado estas medidas en una estrategia más amplia de colaboración entre universidades, administración, empresas y sociedad civil, al considerar que el conocimiento debe traducirse en innovación, empleo y desarrollo económico.

Pérez Llorca ha subrayado que la Universitat Jaume I es un ”actor clave para la economía de Castellón” y para la transformación del modelo productivo hacia una mayor sostenibilidad, digitalización e internacionalización.