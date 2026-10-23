Peñíscola reúne a más de 20 productores y 11 chefs en el V Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor

Peñíscola se convierte este fin de semana en el escaparate de la gastronomía de la provincia de Castellón. La localidad acoge desde este viernes la quinta edición del Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor, una iniciativa de la Diputación de Castellón, a través del Patronato Provincial de Turismo, que reúne a más de una veintena de productores y once chefs con Estrella Michelin y Sol Repsol.

El evento se celebra en el paseo marítimo de la playa Norte hasta el domingo 25 de octubre y ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de degustar, comprar y conocer productos castellonenses, además de descubrir las propuestas culinarias de algunos de los cocineros más reconocidos.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el vicepresidente provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, han visitado el certamen. Barrachina ha destacado que se trata de una oportunidad para descubrir la calidad y diversidad de los productos de la provincia y conocer el trabajo de agricultores, ganaderos, pequeños empresarios y autónomos vinculados a la marca Castelló Ruta de Sabor.

Once chefs y 25 productores

La programación incluye demostraciones de cocina, ponencias, degustaciones, presentaciones de productos y actuaciones musicales. Además de los once chefs participantes, una decena de restaurantes dispone de estand propio para ofrecer sus elaboraciones al público.

El festival cuenta también con un espacio expositivo en el que participan 25 productores adheridos a Castelló Ruta de Sabor, procedentes de distintos municipios de la provincia. Entre los productos representados hay quesos, miel, aceite, vinos, cervezas artesanas, turrones, embutidos, patatas fritas, licores y productos ecológicos.

Con esta propuesta, la Diputación busca dar visibilidad al tejido agroalimentario castellonense y acercar al público los productos de proximidad y la cocina de la provincia.

Horarios del festival en Peñíscola

El V Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor permanecerá abierto este viernes y sábado, de 11:00 a 22:00 horas. El domingo 25 de octubre, la jornada se desarrollará de 11:00 a 15:00 horas.

Durante estos tres días, el paseo marítimo de la playa Norte será el punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía castellonense y conocer de cerca a los productores y profesionales que forman parte de ella.