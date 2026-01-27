La patronal azulejera rechaza el acuerdo comercial entre la UE y la India: “No estamos para nada contentos”

La patronal azulejera española ha mostrado su oposición al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y la India, al considerar que perjudica directamente al sector cerámico. El pacto, calificado por ambas partes como histórico, creará un mercado conjunto de cerca de 2.000 millones de consumidores tras 18 años de negociaciones.

Sin embargo, desde la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) se valora el acuerdo de forma negativa. Su secretario general, Alberto Echevarria, ha afirmado que “no es una buena noticia” para la industria azulejera y ha cuestionado que no se haya excluido una partida sobre la que ya existen medidas antidumping en vigor.

Echevarria ha señalado que “si se negocia un acuerdo de libre comercio lo que se busca es precisamente un marco justo para las dos partes” y ha recordado que, en el caso del azulejo, “ya se había demostrado que no hay un marco justo porque hay unas medidas antidumping”.

Aunque ha reconocido que el acuerdo puede resultar “muy positivo” para otros sectores, el representante de ASCER ha asegurado que para la industria cerámica supone “un desprecio total”, al considerar que no se está protegiendo al sector. En este sentido, ha advertido de que la patronal entiende que el azulejo “se puede utilizar a cambio de otros sectores más importantes” y ha concluido que desde la asociación “no estamos para nada contentos”.