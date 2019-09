El pas del temporal deixa 20 litres i cap incidència en Vila-real

L'episodi de fortes pluges s'ha saldat sense incidències remarcables en Vila-real. L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha comprovat, acompanyat pel comissari principal cap de la Policia Local de Vila-real, José Ramón Nieto, els punts inundables més conflictius de la ciutat, que no ha sigut necessari tallar al trànsit a excepció del túnel del carrer dels Furs de València, que ha romàs tallat unes dues hores per precaució, si bé les tres bombes del pas han funcionat amb normalitat i han absorbit l'aigua sense majors problemes.

Els 20 litres registrats en una hora en les estacions meteorològiques de Vila-real no han causat problemes remarcables, amb l'excepció de la caiguda d'un arbre en la plaça del L'Alguer, sense provocar danys materials. El personal de Policia Local i Serveis Públics han estat tota la nit i el matí atents a l'evolució de l'episodi, comprovant camins, barrancs i carrers on solen produir-se majors problemes amb les pluges, que, afortunadament, no s'han produït.

Un grup d´alumnes han assistit al centre Maria de Luna, on l´Ajuntament va habilitar ahir una ludoteca després de decretar la suspensió de les classes, per la emergència de fortes pluges.