Onda será ciudad universitaria con la llegada de la UNED y diez nuevos grados

Onda se convertirá en ciudad universitaria a partir del próximo mes de octubre con la apertura de una nueva sede de la UNED Castellón en el edificio Ágora Onda, el antiguo parque de bomberos que el Ayuntamiento está finalizando. La alcaldesa, Carmina Ballester, y el director de la UNED Castellón, Alejandro Ribes, han presentado esta mañana el proyecto, que permitirá cursar diez grados universitarios con matrícula ya abierta.

La nueva sede ofrecerá los grados en Psicología, Educación Infantil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería de la Energía, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería en Inteligencia Artificial. La oferta académica se ha diseñado para responder a la demanda de perfiles técnicos de las empresas del sector cerámico, industrial y logístico de Onda y su entorno.

La formación podrá realizarse tanto de forma presencial como online, combinando tutorías en las nuevas instalaciones con la plataforma digital de la UNED.

Ballester ha destacado que la llegada de la universidad supone "un sueño hecho realidad" que consolida a Onda como referente comarcal y amplía las oportunidades formativas para los vecinos de la Plana Baixa, la Sierra Espadán y el Mijares. Por su parte, Ribes ha subrayado que esta colaboración permitirá acercar la formación universitaria a más castellonenses y seguir ampliando la oferta educativa.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años. El Ayuntamiento aportará 30.000 euros anuales, además de ceder las instalaciones y asumir su mantenimiento, mientras que la UNED se encargará de la dirección académica y del profesorado. El edificio Ágora Onda también albergará una nueva biblioteca y una sala de estudios.