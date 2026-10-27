Onda Cero Castellón y Mediterráneo Golf celebran la XIII edición de su torneo de golf..

Onda Cero Castellón y Mediterráneo Golf celebraron la XIII edición de su torneo de golf, una cita ya consolidada que volvió a reunir deporte, convivencia y pasión por el golf gracias a la colaboración entre las emisoras de Atresmedia Radio y el club.

El torneo, que cuenta año tras año con el respaldo de numerosas empresas patrocinadoras y colaboradoras, tiene además un aliciente especial, los ganadores de las tres categorías y de la clasificación scratch obtienen una invitación para participar en la final del torneo nacional, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Grand Hyatt La Manga Club.

Los ganadores de la XIII edición

La competición ya tiene a sus ganadores en las distintas clasificaciones:

1.ª categoría: Raúl Forcen Moreno.

2.ª categoría: Ariadna Rodríguez Motes.

3.ª categoría: Candel Condomina.

Scratch: John Dowling.

Los cuatro jugadores representarán al torneo en la final nacional, donde tendrán la oportunidad de competir junto a los clasificados de otras pruebas celebradas en el ámbito nacional.

El apoyo de las empresas, clave para el torneo

Esta XIII edición fue posible gracias al compromiso de las empresas patrocinadoras, cuyo apoyo contribuye a impulsar el deporte y a consolidar esta cita en el calendario de actividades de Onda Cero Castellón y Mediterráneo Golf.

Los patrocinadores del torneo fueron Recosan, UBE, Kasmani Electrodomésticos, Cubacas, Pomona Deli, Vithas Castellón, Grupo Comauto Automoción, Eurocaja Rural, Plana Hoteles Grupo, Fustecma, Grupo Navarra, Sefrelec y Todojuguete.

Asimismo, la competición contó con la colaboración de Dyrbal, El Corte Inglés, Asoko, Antonio Mata Gourmet, Orenes Gran Casino, Jabones Beltrán, Keik Cheesecake, Dermo Suavina, Coca-Cola, Restaurante Mediterráneo, Cooperativa Viver, Mahou-San Miguel, Embutidos Flor y Royal Bliss.

La implicación de todas estas entidades contribuyeron al desarrollo de una jornada que combinó la práctica deportiva con el encuentro entre jugadores, empresas y aficionados.