El nuevo rector de la UJI, Jesús Lancis, reclama una financiación "suficiente y estable"

El nuevo rector de la Universitat Jaume I (UJI), Jesús Lancis, ha reclamado este miércoles una financiación “suficiente y estable” para las universidades públicas y ha pedido el desarrollo completo del acuerdo plurianual 2026-2029 entre la Generalitat y las universidades.

Durante su discurso de toma de posesión, en el que ha estado presente el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el nuevo rector ha considerado que este acuerdo “asegura la base mínima necesaria para el funcionamiento de los campus valencianos”, aunque ha advertido de que es necesario desplegarlo en su totalidad para atender incrementos de costes, necesidades estructurales y nuevas exigencias del sistema universitario.

Financiación y estabilidad del sistema universitario

El rector ha defendido la importancia de la planificación a largo plazo y ha apelado a avanzar en un modelo de financiación estable. Lancis ha señalado que las universidades públicas requieren recursos suficientes para infraestructuras, plantillas y estrategias científicas “con estabilidad y con confianza a largo plazo”.

Asimismo, ha mostrado la disposición de la UJI a colaborar con las administraciones públicas “con lealtad, responsabilidad y voluntad de llegar a acuerdos, aportando datos, criterios y propuestas”.

La universidad pública como “ascensor social”

Lancis ha defendido el papel de la universidad pública como instrumento de igualdad de oportunidades y cohesión social, al afirmar que “en juego hay un bien mayor: la cohesión social”.

En su intervención ha advertido de que una sociedad que reduce su inversión en lo común “acaba pagándolo en desigualdad, y la desigualdad siempre sale más cara”, y ha reivindicado el acceso a la educación superior como herramienta de movilidad social.

En esta línea, ha subrayado que la universidad pública actúa como “ascensor social” y ha vinculado su función a la reducción de brechas sociales.

Igualdad, sostenibilidad y valenciano

El rector ha situado entre los valores centrales de la institución la igualdad, la sostenibilidad, la cooperación y la atención a la diversidad, así como la defensa del valenciano como parte de la identidad de la Universitat Jaume I.

Ha señalado que estos principios forman parte de una universidad “comprometida con su entorno” y con su papel de servicio público.

Inteligencia artificial y papel de la universidad

En el ámbito académico, Lancis ha advertido del impacto de la transformación tecnológica y de la inteligencia artificial en la docencia universitaria. Ha afirmado que la IA “ya es una realidad en nuestras aulas”, aunque ha defendido que su incorporación debe hacerse “de manera pautada, con criterio”, y ha subrayado que “una máquina puede ayudarnos a pensar; no puede pensar por nosotros, ni decidir por nosotros”.

El rector ha añadido que el juicio humano debe seguir siendo central en la universidad, al considerar que la educación superior tiene como misión “enseñar a pensar” en un contexto de transformación tecnológica acelerada.

Compromiso con lo público y cohesión social

Lancis ha enmarcado su intervención en la defensa del sistema universitario público y en su contribución al desarrollo social, económico y cultural del entorno. “La universidad la pensamos entre todos o no la pensamos bien”, ha señalado apelando a la colaboración con el conjunto de la comunidad universitaria y las instituciones.

El nuevo rector inicia así un mandato para el periodo 2026-2032 al frente de la Universitat Jaume I.