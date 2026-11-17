La presencia de una mochila sospechosa en las inmediaciones del CEIP Boqueres de Almassora ha obligado a evacuar momentáneamente a los alumnos del centro educativo este martes, pasadas las 10.00 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. También han intervenido agentes del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) y del Servicio Cinológico, que ha acudido con un perro especializado en la detección de explosivos, según ha confirmado la Guardia Civil.

Por su parte, la Policía Local ha cortado parcialmente el tráfico en la zona mientras se comprobaba el contenido de la mochila.

Una vez descartada la presencia de explosivos y confirmada la falsa alarma, los alumnos han podido regresar al centro, según han informado fuentes del propio colegio.