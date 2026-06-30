Más de 500 aspirantes optan a 15 plazas de la Policía Local de Castellón

Un total de 503 aspirantes han iniciado este lunes el proceso selectivo para acceder a una de las 15 plazas convocadas por el Ayuntamiento de Castellón para la Policía Local. La primera jornada de las oposiciones ha consistido en la prueba obligatoria de medición de estatura, celebrada en las instalaciones deportivas Gaetà Huguet.

La convocatoria contempla la cobertura de siete plazas por turno libre y ocho por el turno de movilidad. No obstante, el consistorio prevé ampliar la oferta hasta cerca de una treintena de plazas si las necesidades organizativas del servicio así lo requieren en los próximos meses.

Tras esta primera prueba, los candidatos deberán enfrentarse a los exámenes físicos, previstos para el próximo 8 de julio, antes de realizar las pruebas psicotécnicas y los ejercicios de conocimientos. Los aspirantes que superen todas las fases del proceso deberán completar posteriormente el periodo de formación para incorporarse a la plantilla de la Policía Local.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que esta convocatoria permitirá "seguir completando la plantilla de la Policía Local" y avanzar en el compromiso del equipo de gobierno de "reforzar la seguridad de la ciudad con más efectivos".

En este sentido, el edil ha asegurado que la incorporación de nuevos agentes "permitirá mejorar la capacidad de respuesta del cuerpo y seguir ofreciendo un servicio público más cercano, eficaz y adaptado a las necesidades de los vecinos".

Ortolá también ha puesto en valor la elevada participación registrada en el proceso selectivo. "El hecho de que 503 personas hayan presentado su solicitud demuestra el importante interés que existe por formar parte de la Policía Local y desarrollar una carrera profesional al servicio de los castellonenses", ha afirmado. A su juicio, esta respuesta "evidencia el atractivo de una profesión esencial para garantizar la convivencia, la seguridad y la atención a la ciudadanía".

El concejal ha agradecido asimismo el trabajo del tribunal calificador, del personal municipal y de los profesionales implicados en la organización de las pruebas, cuya coordinación ha permitido que la primera jornada del proceso selectivo se desarrollara con normalidad.