Más de 4.000 jóvenes de Castellón ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026

Un total de 4.017 jóvenes de la provincia de Castellón nacidos en 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Cultura.

La ayuda, dotada con 400 euros, está dirigida a las personas que hayan cumplido o cumplan 18 años durante este año. El plazo para solicitarla permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre a través de la web del Bono Cultural Joven.

Esta es la quinta edición de un programa impulsado por el Ministerio de Cultura que, desde este año, amplía las posibilidades de utilización de la ayuda. Los 400 euros pueden destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Dos modalidades para utilizar los 400 euros

El Bono Cultural Joven 2026 contempla dos modalidades. En la primera, los beneficiarios pueden repartir los 400 euros entre diferentes categorías: hasta 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico; hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, videojuegos, vinilos o CD; y hasta 100 euros para consumo digital o en línea.

La segunda modalidad permite destinar los 400 euros íntegramente a una única categoría, a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

7.636 jóvenes de Castellón son potenciales beneficiarios

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Castellón hay 7.636 jóvenes que cumplen los requisitos de edad y residencia contemplados para esta edición.

Para acceder a la ayuda es necesario haber cumplido o cumplir 18 años en 2026 y tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, persona desplazada temporal o extranjera ex tutelada.

La solicitud debe realizarse mediante alguno de los sistemas de identificación digital habilitados: Cl@ve con registro básico, Cl@ve con registro avanzado o certificado digital. El trámite puede realizarse directamente por el beneficiario o mediante la representación de un adulto.

Un año para utilizar la ayuda

Una vez concedido, el Bono Cultural Joven puede utilizarse durante un año en los establecimientos adheridos al programa. En la Comunitat Valenciana hay actualmente 403 entidades adheridas, dentro de una red de 3.952 establecimientos en toda España.

El bono funciona mediante una tarjeta de prepago, que puede utilizarse de forma virtual desde el teléfono móvil o recibirse en formato físico en el domicilio del beneficiario.

Los jóvenes interesados pueden realizar la solicitud hasta el 31 de octubre de 2026 a través de la página oficial del Bono Cultural Joven.