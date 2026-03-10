Marta Barrachina ensalza el trabajo y compromiso de las comisiones de las gaiatas que simbolizan la fiesta de Castellón

La ‘Encesa’ brilló con especial intensidad anoche al ritmo de la música tradicional, la pirotecnia y la iluminación de las 19 gaiatas, que desde hoy ya lucen en cada uno de sus sectores. Esta cita en el calendario festivo corrió a cargo de Pirotecnia Peñarroja de la Vall d’Uixó e incluyó un emotivo homenaje a uno de los gaiateros más comprometidos con el mundo de la fiesta, Jorge Martí, fallecido ayer mismo y a quien la Junta de Fiestas dedicó esta edición de l´Encesa.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, acompañada del President de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ensalzó el trabajo y el compromiso de las comisiones de las gaiatas tras asistir ayer al acto de la ‘Encesa de les Gaiates’, uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas de la ciudad ya que tras la declaración del Desfile de Gaiatas como Bien de Interés Cultural, es el único momento de las fiestas en el que podemos ver todos los monumentos juntos. Desde hoy cada gaita brilla por separado en su sector correspondiente.

Barrachina participó en la visita oficial junto al president de la Generalitat, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; y las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz Sobrino y Ana Colón Sastriques, además de otras autoridades y representantes del mundo festivo. La dirigente provincial destacó que este acto une “la luz y el color de las gaiatas con el gran trabajo y esfuerzo que realizan durante todo el año las comisiones para que la fiesta luzca al máximo”.

Hoy a las 21:00 horas la plaza Mayor de Castelló acoge el acto de entrega de premios a las Gaiatas y Llibrets.