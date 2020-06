Per poder començar la reobertura d´aquesta espai l´Ajuntament ha adaptat la planta baixa per complir amb les mesures de protecció.

L'Ajuntament de Vila-real reprén l'atenció presencial, amb cita prèvia, perquè la ciutadania puga realitzar tràmits i gestions amb l'administració local en horari de 8.00 a 17.00 hores de dilluns a divendres. Amb l'objectiu d'evitar llargues cues i respectar el distanciament social, els veïns podran sol•licitar cita prèvia a través de la web municipal, l'aplicació mòbil de l'Ajuntament o del telèfon 964 570 000 que atén de 8.00 a 20.00 hores.

Amb l'inici de la fase 2 de la desescalada i davant l'obertura del servei d'Atenció i Tràmits situat a la casa consistorial amb les mesures de seguretat i higiene necessàries d'acord amb la normativa sanitària per a garantir que l'atenció al públic es realitze amb les millors condicions tant per a usuaris com per als treballadors públics.

S´adaptat la planta baixa de l'Ajuntament, on es troba Atenció i Tràmits, amb una porta corredissa d'entrada i una altra d'eixida per a evitar que es creuen i previndre la propagació del virus de la COVID-19, senyalització de les distàncies de seguretat, col•locació de mampares de seguretat per a protegir al personal municipal i ciutadania i col•locació de gels hidroalcohòlics perquè els veïns facen ús dels mateixos en accedir. Així mateix es recorda a la població l'obligatorietat de portar màscara en accedir a l'espai públic.