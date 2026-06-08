Unos 150 docentes recorren en bicicleta Castelló y Vila-real en la quinta semana de huelga

Alrededor de 150 docentes y simpatizantes han participado este lunes en una marcha ciclista entre Castelló y Vila-real para dar comienzo a la quinta semana de la huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, un conflicto que acumula ya 21 jornadas lectivas de paro y que sigue pendiente de un acuerdo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos.

La movilización, convocada por la Asamblea de Docentes de Castelló, ha arrancado a las 8.00 horas desde el parque Ribalta y ha recorrido distintas vías urbanas y la N-340 hasta Vila-real, donde los participantes han realizado una parada antes de regresar a la capital de la Plana.

La representante de la Asamblea de Docentes de Castelló, Patri Teruel, ha explicado que la marcha se ha desarrollado “en un ambiente reivindicativo y festivo” y ha destacado la participación de alrededor de 150 personas.

Según Teruel, durante el recorrido “los silbatos no han parado de sonar” junto a cánticos en defensa de la educación pública, la sanidad pública y el valenciano. También ha subrayado la respuesta de la ciudadanía, con conductores que hacían sonar el claxon en señal de apoyo y vecinos que mostraban su respaldo desde las calles, balcones y ventanas de Castelló y Vila-real.

La marcha ha partido del parque Ribalta y ha continuado por la avenida Vila-real y la avenida de l’Alcora hasta enlazar con la N-340 en dirección a Vila-real. Posteriormente ha recorrido las avenidas Europa y Francia hasta llegar al pabellón Bancaixa, donde los ciclistas han realizado una parada de avituallamiento con agua y fruta preparada por la Asamblea de Docentes de Vila-real con la colaboración del Ayuntamiento.

Tras el descanso, la comitiva ha regresado a Castelló por la N-340 y ha finalizado el recorrido en la plaza de la Independencia.

La bicicletada forma parte de las acciones impulsadas por el profesorado movilizado para reclamar una reducción de las ratios, más recursos y personal docente, menos burocracia, mejoras en las infraestructuras educativas, una inclusión efectiva y la protección del valenciano.

La protesta ha coincidido con una nueva reunión de la mesa sectorial de Educación entre la Conselleria y los sindicatos, convocada para tratar de desbloquear un conflicto que sigue abierto tras más de un mes de movilizaciones y negociaciones. Entre los principales puntos de desacuerdo figuran las mejoras salariales y las medidas relacionadas con el valenciano en la enseñanza pública.