El Banco de Alimentos de Castellón lanza su Recogida Primavera 2026 con el objetivo de reunir 80.000 kilos de alimentos

El Banco de Alimentos de Castellón ha puesto en marcha una nueva edición de la Recogida Primavera, una campaña solidaria que se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio en supermercados de toda la provincia y que tiene como objetivo alcanzar los 80.000 kilos de alimentos.

Bajo el lema “Lo damos TODO”, más de 630 personas voluntarias participarán en esta iniciativa, informando y animando a la ciudadanía a colaborar en los distintos puntos de recogida.

La campaña cuenta con la participación de cadenas como Alcampo, El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, MasyMas, BonÀrea, Family Cash, Dialprix, Charter, Aldi, Eroski, Taula y Osumar. Además, se podrá colaborar mediante donaciones en caja, aportaciones a través de la web recogidaprimavera.org o por Bizum al 00090.

Desde la organización destacan que este sistema de donación permite adquirir los productos más necesarios en cada momento y optimizar la ayuda a las más de 21.300 personas en situación de vulnerabilidad a las que atienden en la provincia.

El presidente del Banco de Alimentos de Castellón, Santiago Miralles, ha señalado que el aumento del coste de la vida está haciendo que cada vez más familias tengan dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación, por lo que campañas como esta resultan fundamentales.

La entidad recuerda además la amplia respuesta solidaria de la provincia y anima a la ciudadanía a participar para poder seguir atendiendo a las personas más necesitadas.