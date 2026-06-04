Onda Cero Castellón se vuelca con el playoff de ascenso del CD Castellón a Primera División

¿Y si sí? Pues lo contaremos en Onda Cero Castellón. La emisora se vuelca este sábado con el playoff de ascenso del CD Castellón a Primera División, en una jornada que puede ser histórica para el conjunto albinegro.

El cuadro orellut disputa el partido de ida de las semifinales de la promoción de ascenso este sábado 6 de junio a las 21:00 horas en el Estadio SkyFi Castalia, ante la UD Almería.

Onda Cero Castellón retransmitirá en directo todos los partidos del playoff, comenzando con este primer encuentro decisivo. La retransmisión arrancará a las 20:30 horas para ofrecer toda la previa de una cita clave para el conjunto albinegro.

Los oyentes podrán seguir el partido a través del 88.7 FM, así como en la página web y la aplicación de Onda Cero, en una cobertura especial de una jornada que puede marcar el camino del CD Castellón hacia LaLiga.