Salvamento Marítimo reanuda la búsqueda del bañista desaparecido en la playa de la Torre de Almassora

Los equipos de emergencia han reanudado esta mañana de viernes la búsqueda del hombre desaparecido en la playa de la Torre de Almassora mientras se bañaba junto a otros dos varones. El operativo se reinició a las 9.00 horas de la mañana después de que las labores de rastreo tuvieran que ser suspendidas durante la noche del jueves debido a la falta de visibilidad y a la ausencia de indicios sobre su paradero.

El aviso se recibió sobre las 18.15 horas del jueves, cuando los dos acompañantes del desaparecido alertaron de que este se encontraba en dificultades en el agua y había dejado de ser visible. De inmediato se activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios. Durante varias horas se realizaron rastreos por tierra, mar y aire, aunque sin resultados.

En la jornada de hoy, Salvamento Marítimo ha desplegado nuevamente su embarcación y el helicóptero Helimer para tratar de localizar al desaparecido. Además, participan la embarcación de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos y la Unidad de Rescate Acuático, cuyos efectivos están inspeccionando a pie los espigones y zonas próximas a la costa. La búsqueda continúa abierta mientras los servicios de emergencia mantienen el operativo en la zona.