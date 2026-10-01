Jorge Ribes (PSPV) deja su acta de concejal en Castelló para centrarse en la docencia

Jorge Ribes dejará su acta de concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló después de más de siete años como representante municipal. Según ha comunicado el grupo socialista, la decisión responde a su intención de centrarse en su actividad profesional como docente.

Ribes continuará vinculado al PSPV a través de la Comisión Ejecutiva Municipal, por lo que mantendrá su actividad política pese a abandonar la representación institucional en el consistorio.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, ha agradecido a Ribes su trabajo y dedicación durante los años que ha formado parte de la corporación municipal, así como su contribución al proyecto del partido en Castelló.

El ya concejal saliente ha explicado que su decisión supone un paso al lado de la representación institucional, pero no de la actividad política. En este sentido, ha defendido la necesidad de continuar participando en el debate sobre el modelo de sociedad y de ciudad.

Ribes ha señalado que seguirá trabajando desde la militancia y ha reivindicado un modelo basado, según sus palabras, en la justicia social y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. También ha situado las próximas elecciones municipales como un momento relevante para el futuro político de Castelló y ha apostado por que el PSPV presente entonces un proyecto progresista para la ciudad.

Sofía Camañes ocupará el acta

El Grupo Municipal Socialista ha iniciado los trámites para cubrir la vacante dejada por Ribes. El acta será asumida por Sofía Camañes Soler, que se incorporará al Ayuntamiento de Castelló como nueva concejala del grupo socialista.

Sofía Camañes, edil del PSPV-PSOE de Castelló | PSPV-PSOE

La formación ha señalado que Camañes continuará el trabajo del grupo municipal y su proyecto político para la ciudad.