El ITC desarrolla soluciones para una edificación más sostenible con el proyecto RENOVAT

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha desarrollado el proyecto RENOVAT, una iniciativa de I+D orientada a mejorar la rehabilitación energética de viviendas y edificios mediante soluciones innovadoras basadas en energías renovables.

El proyecto ha permitido diseñar y validar cubiertas colectoras activas capaces de captar y aprovechar la energía solar térmica, combinándola con sistemas de ventilación y climatización para mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir su demanda de consumo.

Durante su desarrollo, el equipo investigador ha realizado pruebas con prototipos en condiciones reales de exposición ambiental, tanto en invierno como en verano, para analizar su funcionamiento y optimizar su rendimiento. Además, se están llevando a cabo simulaciones energéticas para evaluar el ahorro que podrían generar estas soluciones en diferentes tipos de edificios y zonas climáticas.

RENOVAT nace como respuesta al reto de avanzar hacia una rehabilitación energética más eficiente y sostenible, superando las soluciones basadas únicamente en el aislamiento térmico y apostando por sistemas capaces de adaptarse a las condiciones ambientales.

El proyecto ha contado con el respaldo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), a través de la Unión Europea en el marco del Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Comunitat Valenciana 2021-2027, con referencia IMDEEA/2025/39.

Además, ha contado con la colaboración de PORCELANOSA S.A.U.; SALTOKI CASTELLÓ, S.L.; SCHLÜTER-SYSTEMS, S.L. y TEJAS BORJA, S.A.U.

Con RENOVAT, el ITC refuerza su apuesta por la investigación aplicada y por el desarrollo de soluciones constructivas que contribuyan a edificios más eficientes, sostenibles y adaptados a los nuevos desafíos energéticos.