Intelier Hotels & Suites impulsa su crecimiento con nuevas aperturas en Valencia, Benicàssim, Córdoba y Málaga.

Intelier Hotels & Suites, cadena hotelera integrada en Nealis Hospitality , el área de alojamiento, restauración y ocio del grupo Nealis, inicia una nueva etapa de crecimiento marcada por un ambicioso plan de aperturas en destinos estratégicos del territorio nacional. Valencia, Benicàssim, Córdoba y Málaga concentran los principales proyectos de una hoja de ruta que apuesta por un crecimiento selectivo, basado en activos singulares y en propuestas de alto valor añadido tanto en el segmento urbano como vacacional.

Este impulso se produce en un contexto de transformación del sector turístico, con un viajero cada vez más orientado a experiencias con identidad, calidad y una conexión auténtica con el destino. En este escenario, Intelier refuerza su posicionamiento con proyectos que combinan ubicaciones estratégicas, servicios diferenciales y una cuidada integración con el entorno, priorizando el valor de cada activo frente al crecimiento puramente cuantitativo.

Para acompañar esta fase de expansión, la compañía ha anunciado la creación de Intelier Hotels Management, una nueva gestora que permitirá abordar el crecimiento del portfolio con mayores niveles de especialización y eficiencia. La nueva sociedad estará operativa a partir de febrero de 2026 y nace tras años de experiencia en la gestión de activos de terceros.

Entre los proyectos más avanzados destaca el Hotel Intelier Malvarrosa Plaza, cuya apertura está prevista para el segundo trimestre de 2026 en Valencia. El establecimiento contará con 170 habitaciones y aspira a convertirse en un referente del distrito marítimo gracias a su diseño, su propuesta gastronómica y una terraza con vistas al mar. Orientado a parejas y viajeros que buscan una estancia tranquila junto al Mediterráneo, el hotel contribuirá a dinamizar el frente marítimo durante todo el año.

También en 2026, Intelier prevé la apertura de Core Suites Azor en Benicàssim, en la ubicación del antiguo Intelier Azor. El complejo contará con 110 suites y se alejará del concepto de hotel tradicional para ofrecer un formato híbrido entre apartamento y establecimiento hotelero de alto nivel, pensado especialmente para familias y grupos deportivos, dispondrá de servicios premium como gimnasio, restaurante, bike center, habitaciones de hipoxia y una amplia terraza panorámica, contribuyendo además a la desestacionalización turística del destino.

La expansión de la cadena se extiende igualmente a Andalucía. En Málaga, Intelier tiene prevista una nueva apertura en 2028 dentro de la categoría Select, con unas 72 habitaciones ubicadas en un edificio histórico singular, con fachadas a tres calles y en una localización prime, a pocos metros de la calle Marqués de Larios y del Museo Thyssen. El proyecto refuerza la apuesta de la compañía por edificios con personalidad y valor arquitectónico como parte esencial de la experiencia hotelera.

Ese mismo año, la cadena dará un paso decisivo con la apertura del Intelier Grand Select Córdoba, su primer establecimiento de cinco estrellas, ubicado en la histórica Casa de los Guzmanes, el hotel destacará por su patio y jardín, la calidad de los materiales y una propuesta enfocada en el máximo cuidado del detalle, en plena sintonía con el carácter patrimonial de la ciudad.

Con este conjunto de proyectos y la puesta en marcha de Intelier Hotels Management, la compañía consolida una estrategia de crecimiento a largo plazo centrada en la calidad, la especialización y el desarrollo de activos singulares. De cara a los próximos dos años, Intelier prevé ampliar su portfolio con hasta ocho nuevos hoteles y cerca de 500 habitaciones, al tiempo que continúa explorando oportunidades en los segmentos upper scale y luxury en algunas de las principales ciudades del país.