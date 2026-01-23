Intelier Bonaire de Benicàssim se convierte en el primer hotel inteligente de la Comunitat Valenciana

El hotel Intelier Bonaire, situado en Benicàssim, ha sido reconocido en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) como el primer hotel inteligente de la Comunitat Valenciana, tras obtener la certificación conforme a la norma UNE 178510:2023, otorgada por AENOR.

El distintivo fue entregado durante la presentación del destino Benicàssim en Fitur, en un acto que contó con la presencia de la consellera de Turismo, Marián Cano; la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués; el director general de Intelier, Iker Llano; el director de la división tecnológica de Nealis, Marcos Rozas; el presidente de Hosbec, Fede Fuster, y el director de la región Mediterránea de AENOR, Ángel Luis Sánchez.

Con esta certificación, Intelier Bonaire se posiciona como referente en innovación, sostenibilidad y accesibilidad, alineando su modelo de gestión con los principios de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Además, se convierte en el primer hotel de la Comunitat Valenciana y el cuarto de España en alcanzar este reconocimiento.

Tecnología al servicio de la eficiencia

El proyecto ha supuesto el despliegue de una red avanzada de sensores IoT en el interior del establecimiento, capaz de monitorizar en tiempo real variables como el consumo de agua y energía, los niveles de CO₂ y temperatura, la afluencia de personas, la gestión de residuos o la calidad ambiental.

Toda esta información se centraliza en la nube y se analiza a través de paneles de control inteligentes, lo que permite optimizar recursos, reducir costes y minimizar la huella ambiental del hotel, además de facilitar una toma de decisiones más ágil y basada en datos.

El proceso de transformación tecnológica se ha desarrollado junto a Nealis Tech, la división tecnológica de Nealis, que ha acompañado al hotel en la implantación de un modelo de gestión orientado a la eficiencia operativa y la mejora continua.

Un proceso transversal

El camino hacia la certificación ha requerido la revisión integral de los procesos del hotel, la integración de nuevas soluciones tecnológicas y la formación continua del personal, especialmente en ámbitos como accesibilidad, sostenibilidad e innovación.

Entre las mejoras implantadas destacan los sistemas de control del consumo energético con monitorización continua, la instalación de sensores ambientales y la adaptación de los protocolos internos a los estándares más exigentes del modelo de Empresa Turística Inteligente (ETI).

Beneficios para el huésped

Aunque la certificación está orientada principalmente a la gestión interna, sus efectos tienen un impacto directo en la experiencia del cliente. La monitorización constante de los espacios permite generar entornos más confortables, saludables y adaptados a la ocupación, además de ofrecer servicios más eficientes, accesibles e inclusivos.

A ello se suma la integración del Intelier Bonaire con el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de Benicàssim, destino miembro de la Red DTI de la Comunitat Valenciana, reforzando la conexión del hotel con el entorno y mejorando la planificación y la atención al visitante.

Un modelo para el sector

La norma UNE 178510:2023 evalúa cinco ámbitos clave: gestión, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad, incorporando la gestión del dato y la conexión con el destino como ejes estratégicos.

Con este reconocimiento, Intelier y Nealis consolidan al hotel Intelier Bonaire como un modelo exportable para el sector hotelero, preparado para afrontar los retos del turismo del futuro desde la innovación y la excelencia en el servicio.