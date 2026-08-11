El incendio de Tírig queda controlado tras calcinar 754 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado viernes en Tírig ha quedado controlado este martes a las 10.52 horas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. La evolución del fuego permite desescalar el nivel de emergencia, que pasa a situación 3 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), después de conseguir aislar las llamas y detener su avance dentro de las líneas de control.

El fuego ha afectado a unas 754 hectáreas, de las que 404 corresponden al término municipal de Tírig y otras 350 a Catí. La mayor parte de la superficie afectada es forestal, con 617 hectáreas, mientras que el perímetro del incendio alcanza los 22,8 kilómetros. Catí tuvo que ser evacuada el domingo por la proximidad de las llamas, aunque sus vecinos pudieron regresar a sus domicilios el lunes, una vez estabilizado el incendio.

Tras la estabilización del fuego, el Cecopi decidió este lunes redimensionar el dispositivo de extinción en función de las necesidades actuales y comenzó el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hacia su base de Bétera. El control del incendio supone un nuevo avance después de varios días de trabajos de los equipos de emergencia para contener un fuego que llegó a amenazar la localidad de Catí y numerosas explotaciones ganaderas.