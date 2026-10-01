Hacienda pide a la UE ayudas para paliar los daños del incendio de La Vall d'Uixó

El Ministerio de Hacienda ha solicitado a la Comisión Europea la activación del Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE) para ayudar a los territorios afectados por los grandes incendios forestales registrados este verano en España.

Entre los incendios incluidos en la solicitud figura el de La Vall d'Uixó, junto a otros grandes fuegos registrados en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y otras comunidades. En total, según las estimaciones citadas por Hacienda, los incendios han afectado a más de 170.000 hectáreas.

El Gobierno cifra en 3.545,57 millones de euros los daños directos ocasionados en las 14 regiones afectadas. La solicitud a la Unión Europea pretende contribuir a financiar actuaciones de emergencia y recuperación en las zonas afectadas.

El Ejecutivo sostiene que los incendios se produjeron en un contexto de temperaturas especialmente elevadas y sucesivas olas de calor. Los fuegos provocaron además evacuaciones y confinamientos y causaron daños en zonas forestales y rurales, explotaciones agrarias e infraestructuras.

Hacienda ha pedido también a la Comisión Europea el pago de un anticipo del Fondo de Solidaridad. Ahora, la Comisión deberá evaluar si se cumplen los requisitos para activar este mecanismo y determinar la posible aportación económica.

El Fondo Europeo de Solidaridad puede financiar parte del gasto público destinado a actuaciones urgentes, como la reparación de infraestructuras y servicios básicos, la limpieza de las zonas afectadas, la protección del patrimonio y la atención y alojamiento temporal de personas evacuadas.