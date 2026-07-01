La Guardia Civil detiene a tres personas en Benicàssim por varios hurtos y pertenencia a grupo criminal

La Guardia Civil de Benicàssim, en el marco del Plan Turismo Seguro y en coordinación con la Policía Local, ha detenido a tres hombres de entre 18 y 32 años como presuntos autores de cuatro delitos de hurto al descuido y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Los hechos se remontan a la tarde del 22 de junio, cuando se recibieron varios avisos por distintos incidentes delictivos en las localidades de Benicàssim y Oropesa del Mar. En un primer momento se alertó de un posible hurto en una zona de gran afluencia turística en Benicàssim, así como de una tentativa de sustracción de paquetería a un repartidor.

Posteriormente, se tuvo conocimiento de otro hecho delictivo en Oropesa del Mar, donde el alertante fue un conserje de una urbanización turística de la zona.

Ante estos hechos, los agentes establecieron un dispositivo urgente de localización e identificación que permitió la detención de los tres sospechosos, a los que se les atribuyen los cuatro hurtos y la pertenencia al grupo criminal.

En el operativo se logró además recuperar numerosos efectos sustraídos, entre ellos 1.927,97 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles, tres cargadores portátiles, cuatro gafas de sol, dos relojes, un altavoz inalámbrico, dos patinetes eléctricos y una bicicleta.

Las diligencias, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.