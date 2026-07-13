Burriana

La Guardia Civil detiene al presunto responsable de un punto de venta de drogas

Los agentes recuperaron 29 dosis de cocaína ocultas en el sistema de desagüe del establecimiento

Onda Cero Castellón

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La Guardia Civil detiene al presunto responsable de un punto de venta de drogas
La Guardia Civil detiene al presunto responsable de un punto de venta de drogas | Guardia Civil

La Guardia Civil detuvo a un varón como presunto distribuidor de estupefacientes en un establecimiento hostelero en Burriana. La actuación se inició tras una investigación en una zona donde se habían detectado numerosas ventas y aprehensiones de droga.

Durante el operativo, los agentes sorprendieron al propietario del establecimiento cuando presuntamente intentaba deshacerse de varias dosis de cocaína arrojándolas al desagüe de la cocina. La rápida intervención permitió recuperar un total de 29 dosis preparadas para su venta, además de dinero en efectivo junto al lugar donde se encontraba la sustancia.

Los agentes también registraron la vivienda del detenido, donde intervinieron alrededor de 16 gramos de cocaína, una báscula de precisión, diverso material utilizado para la preparación y dosificación de la droga y más de 15.000 euros en efectivo.

El detenido, junto con las diligencias y el material intervenido, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

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