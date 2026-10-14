La Guardia Civil detiene a 39 personas durante las fiestas de Benicàssim y Almassora

La Guardia Civil ha detenido a 39 personas e investigado a otras 12 durante los dispositivos de seguridad desplegados con motivo de las fiestas patronales de Benicàssim y Almassora. Las actuaciones se han saldado también con 94 infracciones administrativas.

Los operativos se desarrollaron durante las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva, celebradas en Benicàssim del 18 al 27 de septiembre, y las fiestas del Roser de Almassora, del 2 al 12 de octubre. La elevada afluencia de público llevó a reforzar los servicios preventivos para garantizar la seguridad ciudadana.

Durante los festejos, los agentes intervinieron ante distintos hechos delictivos, entre ellos lesiones, hurtos, robos, estafas, daños, tenencia de armas y atentados contra agentes de la autoridad. La Guardia Civil destaca la coordinación con las policías locales de ambos municipios para responder a las incidencias y prevenir altercados.