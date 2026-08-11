La Guardia Civil despliega más de 200 agentes en Castellón por el eclipse solar del 12 de agosto

La Guardia Civil de Castellón establecerá este miércoles 12 de agosto un dispositivo especial de seguridad con más de 200 efectivos para garantizar la seguridad durante el eclipse solar y facilitar la movilidad en los lugares de la provincia que registren una mayor afluencia de público.

El operativo prestará especial atención a miradores, zonas de costa, espacios naturales y otros enclaves de interés para la observación del eclipse, muchos de ellos alejados de los principales núcleos urbanos. La amplia presencia territorial del cuerpo permitirá reforzar la vigilancia, prevenir conductas de riesgo y ofrecer una respuesta rápida ante posibles incidencias. El dispositivo contará con agentes de distintas especialidades, entre ellas Tráfico, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, USECIC, GEDEX, Grupo Cinológico, PEGASO, GEAS, GREIM y las unidades de Seguridad Ciudadana de las diferentes compañías territoriales.

La Guardia Civil también empleará la tecnología disponible en el Centro Operativo Complejo (COC) para monitorizar en tiempo real el desarrollo del evento y mejorar la coordinación entre las unidades desplegadas. El operativo contempla además la regulación del tráfico, la protección del medio natural y la atención de emergencias. Ante la previsión de desplazamientos, el cuerpo recomienda planificar los viajes con antelación, consultar el estado de las carreteras y extremar la precaución al volante para evitar distracciones durante la observación del eclipse.

Para contemplar el fenómeno con seguridad, la Guardia Civil recuerda que nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección adecuada y recomienda utilizar únicamente gafas homologadas para observación solar (ISO 12312-2) o filtros solares específicos. También advierte de que no deben emplearse cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros homologados, ya que pueden provocar graves lesiones oculares. Asimismo, aconseja supervisar a los menores, respetar el entorno natural y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y servicios de emergencia. Ante cualquier incidencia, se puede contactar con la Guardia Civil en el 062, con el 112 para emergencias o mediante la aplicación AlertCops.